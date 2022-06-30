«М.Видео» продаёт подписку Xbox Game Pass Ultimate за 18 999 рублей

Сеть магазинов «М.Видео и «Эльдорадо» начали продавать карты для оплаты подписки Xbox Game Pass Ultimate на 12 месяцев. Стоимость может удивить или шокировать – 18 999 рублей и это без преувеличения, исторический рекорд.

Есть способ сэкономить и приобрести консоль сразу в комплекте с подпиской. Тогда ценник выйдет в 46 999 рублей, а стоимость самой подписки Xbox Game Pass Ultimate на 1 год уже составит 12 тысяч рублей.

Естественно, в соцсетях пользователи начали возмущаться и не понимать такого бешеного ценообразования.

Ранее «М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о старте продаж PlayStation 5 с дисководом за 79 999 рублей. Есть предположения, что из-за цены спрос на неё минимальный.

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