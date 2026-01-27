WWE 2K26 может выйти 13 марта — в том числе на Nintendo Switch 2 | The GEEK
close
ИгрыНовости

WWE 2K26 может выйти 13 марта — в том числе на Nintendo Switch 2

Релиз игры ожидается одновременно на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:02

Новый симулятор рестлинга WWE 2K26 может выйти 13 марта. Об этом сообщил известный инсайдер billbil-kun. Официально дату релиза пока не подтвердили, но анонс ожидается уже совсем скоро.

Игра одновременно выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch 2. Все версии будут доступны не только в цифровом формате, но и на физических носителях.

Официальные обложек различных изданий WWE 2K26 

Официальная информация о WWE 2K26 должна появиться 30 января. В этот же день стартуют предзаказы.

По слухам, в новой части серии появятся четыре типа матчей, которых не было в прошлой части: 3 Stages of Hell Match, Dumpster Match, I Quit Match и Inferno Match. Кроме того, в игре ожидается режим Showcase, посвящённый СМ Панку, упор на эпохи Attitude Era и Ruthless Aggression, а также расширенный ростер легенд WWE.

id·218333·20260127_0902
Слух: Genshin Impact 2.0 уже в разработке
Warframe Mobile получил дату выхода на Android
Assassin’s Creed Syndicate получила мод Victory Project. Именно такой задумывалась игра
Rockstar распродает GTA, RDR, Max Payne и другие игры со скидками до 80% в Steam
Сколько можно играть в видеоигры без вреда для здоровья? Учёные дали чёткий ответ
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был почти готов на момент отмены
По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+
Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam
Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000
Опубликован график распродаж Steam на 2026 год

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры