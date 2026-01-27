WWE 2K26 может выйти 13 марта — в том числе на Nintendo Switch 2

Новый симулятор рестлинга WWE 2K26 может выйти 13 марта. Об этом сообщил известный инсайдер billbil-kun. Официально дату релиза пока не подтвердили, но анонс ожидается уже совсем скоро.

Игра одновременно выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch 2. Все версии будут доступны не только в цифровом формате, но и на физических носителях.

Официальные обложек различных изданий WWE 2K26

Официальная информация о WWE 2K26 должна появиться 30 января. В этот же день стартуют предзаказы.

По слухам, в новой части серии появятся четыре типа матчей, которых не было в прошлой части: 3 Stages of Hell Match, Dumpster Match, I Quit Match и Inferno Match. Кроме того, в игре ожидается режим Showcase, посвящённый СМ Панку, упор на эпохи Attitude Era и Ruthless Aggression, а также расширенный ростер легенд WWE.