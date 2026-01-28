Бесплатные игры PS Plus в феврале: полный список

Sony объявила список игр, которые подписчики PlayStation Plus смогут получить бесплатно в феврале 2026 года. Все тайтлы будут доступны во всех тарифах подписки и останутся в библиотеке пользователя на всё время, пока подписка активна.

В февральскую подборку вошли:

Undisputed (PS5) — реалистичный симулятор бокса с лицензированными бойцами и упором на тактические поединки в ринге.

— реалистичный симулятор бокса с лицензированными бойцами и упором на тактические поединки в ринге. Subnautica: Below Zero (PS4, PS5) — выживание в суровом инопланетном океаническом мире с элементами исследования и крафта.

— выживание в суровом инопланетном океаническом мире с элементами исследования и крафта. Ultros (PS4, PS5) — необычный экшен с ярким визуальным стилем, сочетающий бои и элементы «садоводства».

— необычный экшен с ярким визуальным стилем, сочетающий бои и элементы «садоводства». Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) — аркадный авиационный экшен с масштабными воздушными сражениями и сюжетной кампанией.

Забрать игры можно будет с 3 февраля по 2 марта.

Также Sony напомнила, что подписчики PlayStation Plus могут до 2 февраля включительно добавить в свою библиотеку игры январской подборки: Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed и Core Keeper.