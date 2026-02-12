В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового? | The GEEK
В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового?

Он приурочен к празднованию наступившего Года Лошади и Лунного Нового года.
Редакция The GEEK сегодня в 09:07

12 февраля в Call of Duty Mobile начался второй сезон «Лунный натиск», приуроченный к празднованию наступившего Года Лошади и Лунного Нового года. Игроков ждёт масса нового контента: от оружия и скинов до обновлённого боевого пропуска, нового режима и наград за рейтинговые бои.

Главные нововведения:

  • Новые события и босс в режиме DMZ: Recon;
  • Временный режим «Добыча» в «Королевской битве»;
  • Обновлённая карта «Shipment», оформленная в праздничном стиле;
  • Возвращение дуэли 1 на 1;
  • Новые награды за рейтинговые бои (например, скин «Ангел смерти Элис – «Ночной ястреб», штурмовая винтовка RAM-7 – «Мистика»);
  • Новая штурмовая винтовка «Лахманн-556»;
  • Новое мифическое оружие AGR 556 – «Летучий голландец», осколки которого выпадают из секретных тайников;
  • Боевой пропуск «Лунный натиск» (скины «Парк – «Полевой корреспондент», «Шов – «Мясник Зордайи», «Слайвер – «Подарок судьбы», «Изабелла – Puno», оружие, навык «Перезагрузка БПЛА» и другие награды);
  • Обновление внутриигрового магазина.

Сезон продлится до апреля. Приятной игры!

