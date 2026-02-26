Subway Surfers City вышла на iOS и Android

На мобильных устройствах состоялся релиз игры Subway Surfers City — продолжения популярного раннера Subway Surfers. Новинка уже доступна для бесплатного скачивания в App Store и в ближайшее время появится в Google Play.
Проект сохранил основную идею оригинала — динамичную погоню по железнодорожным путям. При этом игра предлагает:
- Обновлённую графику;
- Более детализированный и расширенный игровой мир;
- Больший упор на развитие персонажей и исследование города;
- Новые игровые механики (скоростные платформы, удар ногой для поиска скрытых бонусов и прыгающий щит, который меняет траекторию движения).
В Subway Surfers City вместо постоянной смены стран игрокам предлагают один большой мегаполис. Он разделён на четыре района: Доки, Южную линию, Бульвар Восхода и Парк Делореана. В будущих сезонных обновлениях в игре появятся новые локации.
В настоящее время в игре доступны три режима: классический бесконечный забег, городской тур с ограничением по времени и регулярно меняющиеся события.
