Subway Surfers City вышла на iOS и Android | The GEEK
close
ИгрыНовости

Subway Surfers City вышла на iOS и Android

Новая графика и игровые механики, расширенный мир и один мегаполис вместо смены стран.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00

На мобильных устройствах состоялся релиз игры Subway Surfers City — продолжения популярного раннера Subway Surfers. Новинка уже доступна для бесплатного скачивания в App Store и в ближайшее время появится в Google Play.

Проект сохранил основную идею оригинала — динамичную погоню по железнодорожным путям. При этом игра предлагает:

  • Обновлённую графику;
  • Более детализированный и расширенный игровой мир;
  • Больший упор на развитие персонажей и исследование города;
  • Новые игровые механики (скоростные платформы, удар ногой для поиска скрытых бонусов и прыгающий щит, который меняет траекторию движения).
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер

В Subway Surfers City вместо постоянной смены стран игрокам предлагают один большой мегаполис. Он разделён на четыре района: Доки, Южную линию, Бульвар Восхода и Парк Делореана. В будущих сезонных обновлениях в игре появятся новые локации.

В настоящее время в игре доступны три режима: классический бесконечный забег, городской тур с ограничением по времени и регулярно меняющиеся события.


id·220161·20260226_0912
Meizu сворачивает производство смартфонов и может обанкротиться
Обои Samsung Galaxy S26 доступны для загрузки
Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26
Неанонсированный Vivo X300 FE уже появился в продаже в России
Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3
Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека
Представлен iQOO 15R — игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 5 дешевле 40 000 рублей
Android-версия Warframe Mobile вышла в Google Play — скачать можно и в России
Ремейк первой «Готики» получил дату выхода
В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового?
С чистого листа: Blizzard перезапустила Overwatch
Закрытый бета-тест Palworld Mobile состоится в 2026 году
Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3»
Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года
Разработчики Rust Mobile набирают контент-мейкеров из России
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на февраль 2026
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  2. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  3. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  5. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  6. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры
Смотреть все обзоры