Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2 | The GEEK
close
ИгрыНовости

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2

Релиз ожидается в 2026 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:18

Лучшая игра 2025 года Clair Obscur: Expedition 33 готовится к выходу на Nintendo Switch 2. Об этом рассказал авторитетный инсайдер NateTheHate в новом выпуске своего подкаста.

По информации его источников, студия Sandfall Interactive уже активно работает над переносом Clair Obscur: Expedition 33 на новую консоль Nintendo. Параллельно Atlus занимается портированием JRPG Metaphor: ReFantazio. Ожидается, что обе игры выйдут на Switch 2 в 2026 году.

Кроме того, NateTheHate утверждает, что Square Enix также планирует выпустить на Nintendo Switch 2 игру Final Fantasy XVI. Точные сроки релиза пока неизвестны. Вероятно, порт анонсируют в 2026 году, а выход состоится уже в 2027 году.

id·218384·20260127_1918
WWE 2K26 может выйти 13 марта — в том числе на Nintendo Switch 2
Слух: Genshin Impact 2.0 уже в разработке
Warframe Mobile получил дату выхода на Android
Assassin’s Creed Syndicate получила мод Victory Project. Именно такой задумывалась игра
Rockstar распродает GTA, RDR, Max Payne и другие игры со скидками до 80% в Steam
Сколько можно играть в видеоигры без вреда для здоровья? Учёные дали чёткий ответ
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был почти готов на момент отмены
По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+
Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam
Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры