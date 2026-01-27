Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2

Лучшая игра 2025 года Clair Obscur: Expedition 33 готовится к выходу на Nintendo Switch 2. Об этом рассказал авторитетный инсайдер NateTheHate в новом выпуске своего подкаста.

По информации его источников, студия Sandfall Interactive уже активно работает над переносом Clair Obscur: Expedition 33 на новую консоль Nintendo. Параллельно Atlus занимается портированием JRPG Metaphor: ReFantazio. Ожидается, что обе игры выйдут на Switch 2 в 2026 году.

Кроме того, NateTheHate утверждает, что Square Enix также планирует выпустить на Nintendo Switch 2 игру Final Fantasy XVI. Точные сроки релиза пока неизвестны. Вероятно, порт анонсируют в 2026 году, а выход состоится уже в 2027 году.