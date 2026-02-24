Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch | The GEEK
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch

Она выйдет на iOS и Android.
сегодня в 21:05

Blizzard Entertainment официально анонсировала Overwatch Rush — мобильную игру по вселенной Overwatch для iOS и Android. Проект представляет собой командный шутер 4 на 4 с видом сверху.

Вместе с анонсом разработчики показали первый трейлер с игровым процессом, сразу подчеркнув, что показанные материалы находятся на стадии разработки и могут измениться ближе к выходу.


Над Overwatch Rush работает отдельная команда, которая не связана с разработкой оригинальной Overwatch. Разработчики отмечают, что это совершенно новая игра, а не порт.

В ряде стран и регионов уже проходит закрытое тестирование. Даты релиза Overwatch Rush пока нет.

