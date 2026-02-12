Ремейк первой «Готики» получил дату выхода | The GEEK
Ремейк первой «Готики» получил дату выхода

Переосмысление легендарной классики выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Редакция The GEEK сегодня в 10:29

THQ Nordic выпустила новый трейлер реймейка первой «Готики» и объявила дату выхода игры. Релиз Gothic 1 Remake состоится 5 июня 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В свежем трейлере показаны обновленная графика, темная атмосфера Долины Рудников и знакомые локации.


Над ремейком работает студия Alkimia Interactive при поддержке THQ Nordic. Игроков ждет полное переосмысление классики: новая боевка, анимации, квесты и постановка сцен. При этом сюжет и дух оригинальной «Готики» будут сохранены.

