Ремейк первой «Готики» получил дату выхода

THQ Nordic выпустила новый трейлер реймейка первой «Готики» и объявила дату выхода игры. Релиз Gothic 1 Remake состоится 5 июня 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В свежем трейлере показаны обновленная графика, темная атмосфера Долины Рудников и знакомые локации.

Над ремейком работает студия Alkimia Interactive при поддержке THQ Nordic. Игроков ждет полное переосмысление классики: новая боевка, анимации, квесты и постановка сцен. При этом сюжет и дух оригинальной «Готики» будут сохранены.