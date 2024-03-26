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Анонсирован эксклюзивный nubia Red Magic 9 Pro+ в стиле трансформера Бамблби

Компания nubia анонсировала запуск лимитированной версии игрового телефона Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition. Дизайн, вдохновленный персонажем-трансформером Бамблби, уже раскрыт. Смартфон выполнен в желто-черном цвете и имеет логотип автоботов на задней стороне.

Вероятно, характеристики смартфона останутся такими же, как у оригинальной модели, в частности 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2480×1116 пикселей, чип Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с фирменным процессором Red Core R2 Pro и аккумулятор на 5500 мАч.

Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition официально представят 29 марта. Стоимость устройства пока не разглашается.

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Источник:
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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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