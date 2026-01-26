Слух: Genshin Impact 2.0 уже в разработке

Китайская компания miHoYo разрабатывает продолжение Genshin Impact, которое условно называют Genshin Impact 2.0. Об этом рассказали инсайдер под ником Yakumo-ji Yuyuko и сообщество Columbina Mains | The Damselette.

Речь идет не о новой игре, а о глобальном обновлении для уже существующего Genshin Impact. По слухам, его выход состоится после завершения основной сюжетной линии в «Снежной».

Одним из ключевых нововведений станет переход на новый игровой движок. Это должно привести к заметному улучшению графики, а также к переработке ряда игровых механик и систем.