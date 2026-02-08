Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3» | The GEEK
Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3»

Дополнение, по слухам, станет «мостом» к «Ведьмаку 4».
Редакция The GEEK сегодня в 21:11

CD Projekt Red может выпустить третье сюжетное дополнение для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» в мае 2026 года, приурочив его к 11-й годовщине оригинала. Об этом рассказал аналитик Матеуш Хржановски.

Согласно его данным, разработчики рассчитывают продать около 11 миллионов копий DLC по $30 за каждую. При этом бюджет дополнения оценивается примерно в $14,5 млн. Разработкой, предположительно, занимается Fool’s Theory, партнёрская студия CD Projekt RED.

Неофициальные источники сообщают, что новое DLC может стать «мостом» между «Ведьмаком 3» и «Ведьмаком 4», где главной героиней станет Цири. По слухам, действие дополнения развернётся в Зеррикании — пустынном королевстве, которое ранее лишь упоминалось в серии.

Напомним, ранее «Ведьмак 3» получил два крупных дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино». Работа над «Ведьмаком 4» уже ведётся, а его релиз ожидается в четвёртом квартале 2027 года.

