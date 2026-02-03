Разработчики Rust Mobile набирают контент-мейкеров из России

Разработчики Rust Mobile опубликовали анкету для будущих контент-мейкеров. Анкета и официальные материалы представлены на русском языке, то есть речь идет об авторах из России.

Согласно условиям, потенциальные авторы должны иметь минимум 500 подписчиков на YouTube, Twitch, TikTok, Trovo или других платформах. В анкете необходимо указать адрес электронной почты, ник в Telegram. Кроме того, нужно подтвердить готовность публиковать материалы о Rust Mobile во время тестирования.

В ответ авторов контента будет ждать участие в закрытом клубе, ранний доступ к обновлениям, возможности для сотрудничества, а также прямой контакт с разработчиками и другими контент-мейкерами.