С чистого листа: Blizzard перезапустила Overwatch

Теперь это игра-сервис без цифры «2» в названии.
Редакция The GEEK сегодня в 09:29

10 февраля состоялся перезапуск сетевого шутера Overwatch — теперь это игра-сервис без цифры «2» в названии. Разработчики полностью обнулили нумерацию сезонов и начали развитие игры заново.

Первый сезон получил название «Царствование Талона». Вместе с его запуском в игру добавили пять новых героев: Домина, Эмри, Музики, Анран и Кота на джетпаке.

Кроме того, был перезапущен сюжет. Поддерживать его будут через короткометражные фильмы, комиксы и внутриигровые кат-сцены.

Новым основным режимом стал «Захват». В нём игрокам предстоит выбрать сторону конфликта и сражаться за эксклюзивные награды.

Blizzard планирует выпускать новые сезоны каждые два месяца — с новыми героями, аренами, скинами и другим контентом. Уже весной игра также выйдет на Nintendo Switch 2.

