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Новости

Стартовали мировые продажи нового iPhone 14

Компания Apple начала продажи нового поколения своих смартфонов iPhone 14. Из-за разницы во времени первые продажи айфонов начнутся в Китае и Японии. Во второй половине смартфоны появятся в США и Европе.

В России уже многие крупные ритейлеры принимают предзаказы на серию iPhone 14. Базовый iPhone 14 на 128 ГБ обойдётся в 84 990 рублей. А самая флагманская версия iPhone 14 Pro Max на 1 ТБ выйдет в 166 990 рублей. Привезти устройства обещают в начале января 2023 года.

По оценке продавцов на основе предзаказов, спросом пользуются Pro-модели, а вот iPhone 14 и iPhone 14 Plus оказались никому не нужными.

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Источник:
The GEEK

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