Смартфоны с eSIM в России становятся популярнее

Группа компаний М.Видео-Эльдорадо оценила востребованность смартфонов с поддержкой eSIM на российском рынке. В России начиная с 2018 года продано порядка 11,5 млн таких устройств. Только в 2022 году каждый шестой приобретённый смартфон оказался с поддержкой eSIM – это порядка 2 млн устройств.

Смартфоны с eSIM становятся на российском рынке всё популярнее, но пока основная часть пользователей предпочитает модели с традиционным SIM-форматом – на такие устройства приходится более 80% продаж. В основном с eSIM выбирают iPhone, флагманы и складные смартфоны от Samsung, устройства от Huawei и Motorola. Одним из самых продаваемый таких смартфонов стал iPhone 11.

Также ожидается, что в ближайшее время в России появятся iPhone 14, которые работают только с eSIM, и без слота для физической карты. В М.Видео-Эльдорадо отмечают, что на предзаказы таких моделей приходится чуть менее 10% покупок, остальные покупатели продолжают выбирать вариант с физическим слотом для SIM-карты.

Несмотря на новые условия, устройства от Apple остаются востребованными. На старте продаж россияне традиционно предпочитают модели с приставкой Pro. Покупатели рассматривают такие устройства как надёжную инвестицию на ближайшие несколько лет. Этот год не стал исключением – в первые дни предзаказа в М.Видео и Эльдорадо на смартфоны iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro пришлось более 90% проданных устройств. Наиболее оптимальным вариантом покупатели считают iPhone с объёмом встроенной памяти 256 Гб. По цветам в топе новый Deep Purple, а также Space Black и Silver.

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