Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями. Но о самой системе корпорация ничего не рассказывали, как и сроках её выхода.
Привычную Windows 10 заметно упростили, ведь 10X предназначена исключительно для ПК с двумя дисплеями или большим складным экраном. Всё управление происходит через тачскрин устройства, а без привычной мышки.
В новой операционке нет стандартного меню «Пуск». Убрана фирменная плитки, а весь список напоминание раскладку приложений в стиле обычного смартфона.
Предположительно, Microsoft выпустит Windows 10X в конце 2020 года, одновременно с выходом ноутбука Surface Neo.
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