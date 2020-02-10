Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями. Но о самой системе корпорация ничего не рассказывали, как и сроках её выхода.

Привычную Windows 10 заметно упростили, ведь 10X предназначена исключительно для ПК с двумя дисплеями или большим складным экраном. Всё управление происходит через тачскрин устройства, а без привычной мышки.

A quick tour of the basics of Windows 10X navigation https://t.co/kvBnfKbtOO pic.twitter.com/2yc6LLKGP9 — Tom Warren (@tomwarren) February 12, 2020

В новой операционке нет стандартного меню «Пуск». Убрана фирменная плитки, а весь список напоминание раскладку приложений в стиле обычного смартфона.

Предположительно, Microsoft выпустит Windows 10X в конце 2020 года, одновременно с выходом ноутбука Surface Neo.