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Google разрабатывает ноутбук на Android

А также планирует объединить Android и Chrome OS в единую платформу

Google приступила к разработке нового ноутбука, который будет выпущен под брендом Pixel и, вероятно, будет работать на операционной системе Android.

Внутренние документы компании свидетельствуют, что устройство носит кодовое название «Snowy» и будет ориентировано на премиум-сегмент. Таким образом, ноутбук Google Pixel будет конкурировать с MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop и Samsung Galaxy Chromebook.

Проект уже получил официальное одобрение, что означает переход от концепции к стадии активной разработки. При этом остаётся неоднозначным вопрос операционной системы, на которой будет работать новинка. По слухам, Google хочет объединить Android и Chrome OS в единую платформу для будущих устройств.

Chrome OS уже завоевала популярность на рынке доступных ноутбуков, особенно в сфере образования, а Android занимает доминирующее положение среди мобильных платформ. Однако ни одна из систем Google не смогла навязать конкуренцию Apple и успеху iPad в сегменте планшетов.

Теперь компания планирует перенести функционал Chrome OS на Android. Это означает, что новые модели Chromebook будут работать под управлением операционной системы Android.

Летом 2024 года Google объявила о внедрении ядра Android и ряда его системных компонентов в Chrome OS. В частности, десктопная платформа уже интегрировала стек Bluetooth. Тем не менее, процесс полной унификации двух платформ ещё далёк от завершения. Google активно совершенствует режим рабочего стола в Android, адаптируя его под использование клавиатуры, мыши и внешних мониторов.

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Источник:
Android Authority, Android Headlines

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