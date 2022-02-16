Представлена Chrome OS Flex для работы на старых ПК

Компания Google анонсировала новую версию Chrome OS под названием Chrome OS Flex. Основной ориентир новой ОС – старые ПК, которые были выпущены более 10 лет назад.

По словам представителей Google, операционная система рассчитана на школы и предприятия. Установить систему можно за считанные минуты на компьютеры под управлением Windows или macOS возрастом до 13 лет. Таким образом получится «оживить» слабые старые ПК и продолжить пользоваться ими дальше.

Кроме того, Chrome OS Flex имеет такой же графический интерфейс, как Chrome OS, поскольку создана на основе той же кодовой базы.

Задуманный функционал может работать не на всех устройствах. Такие функции, как постоянно включенный Google Assistant и синхронизация с Android-устройствами, могут быть недоступны.

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