Google отменила создание хромбуков с видеокартами NVIDIA

Информация о возможном выходе ноутбуков (Herobrine, Hades и Agah) на базе Chrome OS с мощными видеокартами от NVIDIA, уже достаточно давно циркулирует в интернете на протяжении некоторого времени. Однако, если судить по обнаруженной информации в коде Chrome OS, то Google изменила свои планы и отказалась от разработки подобных ноутбуков.

На данный момент Google еще не предоставила ответа на запрос журналистов The Verge относительно этой ситуации.

Сейчас, для того чтобы запускать современные игры на хромбуке, наиболее предпочтительным способом остаётся использование облачных игровых сервисов, таких как GeForce Now или VK Play.