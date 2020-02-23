Windows 10 получит полную поддержку приложений Linux

Microsoft провела специальное мероприятие Build 2020 и рассказала, что продвинутые пользователи Windows 10 получат полноценную поддержку приложений с Linux. Да, она была и ранее, но работала медленно и половина программ отказывалась работать. Но всё это исправит Windows Subsystem for Linux (WSL2), который будет опираться на аппаратное ускорение графического процессора.

Например, станет возможным запускать Linux-приложение с графическим интерфейсом и оно будет нормально работать. Но для этого придётся подождать минимум осеннего обновления.

Сам компонент WSL2 станет дополнительным и поэтому его нужно будет устанавливать самостоятельно через дистрибутив Windows 10.