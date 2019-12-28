Windows 10 научат показывать фотографии с Android-смартфона

В прошлом году на Windows 10 пришло приложение Your Phone, которое позволяет синхронизировать Android-смартфон с операционной системой. Через него можно совершать звонки и принимать звонки, а также просматривать список контактов.

Совсем скоро приложение обзаведется новой функцией для удобного просмотра снимков с телефона. В Microsoft отметили, что все функции в обновлении сделаны по желаниям пользователей.

При подключении смартфона к Windows 10, приложение автоматически покажет последние 2 тысячи снимков. Что-то похожее уже давно было реализовано в iTunes от Apple.

Новые функции будут работать со смартфонами под управлением Android 7 и выше.