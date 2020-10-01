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Новости

В Китае начались продажи часов с Android 10 и камерой Sony

Китайский производитель Kospet начинает продажи своих умных часов Prime 2. Новинка пока что доступна только в магазине Banggood, причём первые 50 покупателей получат её 180 долларов, ещё 800 — за 200 долларов. А стандартная цена составит 260 долларов.

Смарт-часы получат ОС Android 10, камеру с датчиком Sony IMX214 на 13 МП и поворотным блоком, процессором MediaTek Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 1600 мА·ч. 

В качестве экрана предлагается дисплей на 2,1 дюйма с разрешением 480 х 480 пикселей. В новинке есть LTE, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, а вот NFC нет. Батареи хватает на 1,5-2 дня. Поддерживается работа с операционными системами от iOS 9.0 и Android 5.1, и выше.

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Источник:
GizChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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