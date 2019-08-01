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Новости

Для оригинального OnePlus One появился Android 10

Самый первый смартфон OnePlus, который был выпущен в апреле 2014 года получил возможность обновиться до актуального Android 10. Однако для этого потребуется установить стороннюю оболочку LineageOS 17.1. Информация об этом появилась на GitHub, но пока оболочка недоступна для загрузки.

Предшественником LineageOS на самом деле является известный CyanogenMod. В 2016 году Cyanogen неожиданно объявила о закрытии проекта. Однако первоначальная команда CyanogenMod продолжала работать над LineageOS и весь исходный публиковала на Github.

  • Oneplus

OnePlus One бы представлен в апреле 2014 года. Он обладает 5,5-дюймовым дисплеем с поддержкой Full HD, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти для хранения данных. Как работает устройство на Android 10 пока не сообщается.

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