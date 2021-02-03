HarmonyOS 2.0 для смартфонов оказалась перелицованной Android 10

Издание Arstechnica сообщило, что разрекламированная HarmonyOS 2.0 для смартфонов представляет собой Android 10. На это указывает тот факт, что в эмуляторе из состава SDK используется именно «десятка». У эмулированной версии дизайн и другие элементы соответствуют Android 10.

Также есть набор типовых приложений, которые точно также соответствуют Android. Любопыно, что ранее в компании Huawei называли HarmonyOS отдельным проектом, который не пересекается с Android и iOS.

Сторонние программы также идентифицируют окружение как Android 10 Q, а не HarmonyOS 2.0. Даже если предположить, что утилиты ещё «не знают» о китайской системе, это выглядит странно.

А сама среда разработки идентична по интерфейсу и методам работы Android Studio и также основана на IDE Jetbrains IntelliJ. Для сборки же используется Gradle.

При этом код HarmonyOS для IoT-устройств отличается. Он основан на своей версии микроядра LiteOS.