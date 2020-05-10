Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК

По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update. Само обновление для обычных пользователей должно появиться до 28 мая текущего года.

Майский апдейт приносит обновлённый интерфейс в голосовой помощник Cortana, дополнительные функции в «Поиск» Windows и подсистеме Linux, а также новые иконки ярлыков.

Изначально выход Windows 10 May 2020 Update (кодовое название 20H1) был запланирован на 12 мая, но из-за обнаруженной уязвимости на уровне ядра системы, релиз пришлось отложить.