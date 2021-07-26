GTA V получила мод на GTA Vice City с современной графикой

Пока все ждут появление новой GTA 6, энтузиасты продолжают создавать новые моды и это несмотря на скандальный запрет издателя Take-Two Interactive.

В этот раз GameSource взял за основу уже запрещённую модификацию Vice Cry: Remastered, которая переносит город из Vice City в GTA V и дополнительно установил несколько других модов. Например, была добавлена улучшенная графика с разрешением 4К, трафик и трассировка лучей.

В итоге получилась свежая версия GTA: Vice City с той самой атмосферой 80х годов.

Ролик размещён на YouTube-канале GameSource и по словам автора был записан на ПК с процессором Ryzen 7 5800X, видеокартой NVIDIA RTX 3090 OC и 32 ГБ оперативной памяти.