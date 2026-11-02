Apple раскрыла ёмкость аккумулятора iPad Mini с OLED-дисплеем

На прошлой неделе Apple представила iPad mini с OLED-дисплеем и по традиции компания не сообщила ёмкость установленного аккумулятора, но законы стран Евросоюза обязывают раскрывать точную информацию по АКБ в реализуемых устройствах на их территории.

Согласно документу на официальном сайте Apple для размещения нормативной информации об устройствах бренда, ёмкость аккумулятор iPad mini 8 составляет всего 4900 мАч (18,9 Вт·ч). Это немного меньше, чем у его предшественника, который оснащён АКБ на 5034 мАч (19,3 Вт·ч).

Что примечательно, среди планшетов серии iPad mini меньше ёмкость аккумулятора была только у «миника» первого поколения, который дебютировал 14 лет назад.