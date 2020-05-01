Большое обновление Windows 10 перенесли из-за ошибок в безопасности

К сожалению, у Windows продолжаются проблемы с выпускаемыми обновлениями. Причем касается это глобальных обновлений. Так, к примеру, можно взять Windows 10 May 2020 Update, работа над которой уже была завершена. Более того, представители Microsoft уже хотели ее выпустить, но тут показалась критическая ошибка.

Как было объявлено задолго до нахождения ошибки, производители компьютеров должны были получить обновление в свои руки еще 28 апреля. Что касается простых пользователей, то для них было назначено время выхода – 12 мая. Однако сейчас эти сроки перенесены в виду работы над исправлением критической ошибки.

Сейчас разработчики вплотную занялись исправлением «ошибки нулевого дня», а поэтому глобальное полугодовое обновление Windows 10 May 2020 Update выйдет позже. Сейчас уже известны новые сроки. Так, если верить новому плану Microsoft, и если не произойдет ничего другого, то для производителей устройств, обновление выйдет 5 мая, разработчики получат апдейт 12 мая, а нам, то есть пользователям, его придется ждать вплоть до 28 мая.