Большое обновление Windows 10 перенесли из-за ошибок в безопасности
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Новости

Большое обновление Windows 10 перенесли из-за ошибок в безопасности

К сожалению, у Windows продолжаются проблемы с выпускаемыми обновлениями. Причем касается это глобальных обновлений. Так, к примеру, можно взять Windows 10 May 2020 Update, работа над которой уже была завершена. Более того, представители Microsoft уже хотели ее выпустить, но тут показалась критическая ошибка.

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Как было объявлено задолго до нахождения ошибки, производители компьютеров должны были получить обновление в свои руки еще 28 апреля. Что касается простых пользователей, то для них было назначено время выхода – 12 мая. Однако сейчас эти сроки перенесены в виду работы над исправлением критической ошибки.

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Сейчас разработчики вплотную занялись исправлением «ошибки нулевого дня», а поэтому глобальное полугодовое обновление Windows 10 May 2020 Update выйдет позже. Сейчас уже известны новые сроки. Так, если верить новому плану Microsoft, и если не произойдет ничего другого, то для производителей устройств, обновление выйдет 5 мая, разработчики получат апдейт 12 мая, а нам, то есть пользователям, его придется ждать вплоть до 28 мая.

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