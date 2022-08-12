Французский бренд Wiko появился на российском рынке смартфонов

В России появился смартфон от французского бренда Wiko, который в свою очередь принадлежит китайской компании Tinno Mobile Technology. Приобрести новинку уже можно в сетях «М.Видео – Эльдорадо».

Пока на выбор даётся только один смартфон Wiko Т3. Он оснащается 6.6″ LCD дисплеем с 1600×720 точек, чипсетом Mediatek MT6765 и 4 ГБ оперативной памяти. Позже, появятся другие подели смартфонов, наушники и другие аксессуары.

Бренд Wiko был основан в Марселе в 2011 год. В 2017 году его приобрела китайская компания Tinno Mobile Technology. Устройства под брендом Wiko представлены более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

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