WhatsApp могут удалить из AppStore

Как мы все помним, начиная с 15 мая в WhatsApp вступила в силу новая политики конфиденциальности пользовательских данных. Кто не согласится с ней, компания грозит постепенной блокировкой функционала мессенджера, а именно отключением возможности создавать сообщения и аудиозвонки. Но кроме того, WhatsApp вместе со своими новыми условиями может исчезнуть из App Store и оставить владельцев iPhone без мессенджера.

Первыми на подобную ситуацию обратил внимание профильный ресурс Apple Scoop со ссылкой на пункт 3.2.2 в правилах AppStore. Именно в этом пункте говорится, что разработчики не имеют права требовать от пользователя дополнительных соглашений, чтобы получить доступ к базовому функционалу приложения.

Несмотря на то, что новые правила вступили в силу, сообщений о массовых блокировках пользователей нет. Большая часть пользователей могла принять правила, а кто решил их не принимать, блокировка пока обошла стороной. Также в WhatsApp не уточняли, когда будет производиться блокировка и по всей видимости сделали это намеренно.

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