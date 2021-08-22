WhatsApp получит возможность одновременной работы на других устройствах

В бета-версии WhatsApp для iPhone обнаружили возможность привязать к мессенджеру сразу несколько устройств. В скором обновлении появится возможность одновременной работы на разных аппаратах.

Пока известно, что пользователю будет доступно до четырёх подключений к одному аккаунту.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021

Также владельцы iPad смогут наконец-то получить официальный мессенджер WhatsApp на свой планшет. Предположительно, выход нативного приложения состоится в ближайшее время.

Кроме того, подобная версия WhatsApp может появиться для Android-планшетов.