WhatsApp получит возможность одновременной работы на других устройствах

В бета-версии WhatsApp для iPhone обнаружили возможность привязать к мессенджеру сразу несколько устройств. В скором обновлении появится возможность одновременной работы на разных аппаратах.
Пока известно, что пользователю будет доступно до четырёх подключений к одному аккаунту.
Также владельцы iPad смогут наконец-то получить официальный мессенджер WhatsApp на свой планшет. Предположительно, выход нативного приложения состоится в ближайшее время.
Кроме того, подобная версия WhatsApp может появиться для Android-планшетов.
Источник:
Комментарии