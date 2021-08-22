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Новости

WhatsApp получит возможность одновременной работы на других устройствах

В бета-версии WhatsApp для iPhone обнаружили возможность привязать к мессенджеру сразу несколько устройств. В скором обновлении появится возможность одновременной работы на разных аппаратах.

Пока известно, что пользователю будет доступно до четырёх подключений к одному аккаунту.

Также владельцы iPad смогут наконец-то получить официальный мессенджер WhatsApp на свой планшет. Предположительно, выход нативного приложения состоится в ближайшее время.

Кроме того, подобная версия WhatsApp может появиться для Android-планшетов.

Источник:
Twitter

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