WhatsApp получит разблокировку по лицу, глазам и пальцам

WhatsApp готовит функцию разблокировки по лицу или пальцам для веб-версии сервиса. Сейчас, чтобы «залогиниться» в WhatsApp Web нужно обязательно сканировать QR-код со смартфона. Причем аналогичное действие требуется и для приложения на ПК.

Представительство мессенджера отмечает, что пользователи iOS смогут использовать сканеры Touch ID или Face ID. Для владельцев Android-устройств, будет доступна разблокировка по лицу, отпечаткам пальцев и радужной оболочке глаза.

Компания обещает, что все данные будут под надежной защитой. Биометрия останется только на устройстве пользователя и не будет копироваться на серверы мессенджера.