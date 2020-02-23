WhatsApp получит функцию автоматического удаления сообщений
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Новости

WhatsApp получит функцию автоматического удаления сообщений

Совсем недавно WhatsApp получил тёмную тему для Android и iOS. Теперь пользователи совсем скоро получат функцию автоматического удаления сообщений, которая уже давно появилась в Telegram.

В ранних сборках бета-версии появилась возможность установки сроков хранения сообщений, но только для групповых чатов. Аналогичный функционал теперь должен появиться для обычных переписок.

  • Whatsapp Delete Message 1
  • Whatsapp Delete Message

Пользователь самостоятельно сможет выбирать, сколько сообщение сможет существовать от 1 часа до 1 года. Кроме того, функционал можно отключить вообще.

Когда именно появится новая функция пока неизвестно. Пока она находится на этапе тестирования. Стоит предположить, что функция может появиться в ближайшем обновлении.

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