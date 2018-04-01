В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Для включения Dark Mode нужно перейти в настройки мессенджера и выбрать «Чаты» > «Темы». К выбору пользователя появится тёмная и светлая тема, а также режим экономии заряда.
Рядовая версия для всех пользователей WhatsApp получит новый режим в ближайшем обновлении. Однако установить её можно самостоятельно уже сейчас.
Для этого достаточно пройти на страницу тестирования Google Play и стать участником бета-тестирования WhatsApp. После принятия всех условия, приложение получит бета-версию с новыми режимом.
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