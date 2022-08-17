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Новости

WhatsApp получил нативное приложение для Windows

Разработчики WhatsApp выпустили нативное приложения для Windows, которое ранее было в статусе беты. Сейчас оно доступно всем желающим. Загрузить его можно из Microsoft Store.

Новый клиент сделан с нуля, использует фирменные элементы дизайна ОС и работает даже когда подключённый смартфон находится вне сети. Утверждается, что разработчики полностью переписали приложение, провели огромную работу по оптимизации и сделали его более надёжным.

Аналогичное нативное приложение WhatsApp для macOS сейчас находится в бета-тестировании. Как заявляют разработчики, за основу взята универсальная платформа Apple и будет работать на Mac с фирменными процессорами Apple Silicon.

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Источник:
Microsoft Store

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