WhatsApp планирует читать переписки пользователей для показа рекламы

Facebook придумал очередное ноу-хау. Компания планирует изучать переписки пользователей WhatsApp для показа им таргетированной рекламы.

Для выполнения своих целей компания будет использовать гоморфное шифрование. С его помощью алгоритмы будут «понимать» суть сообщений без их фактического чтения.

По сообщению издания The Information, Facebook только начала набирать специалистов по искусственному интеллекту. Их задача будет состоять в разработке системы, которая будет проводить анализ зашифрованных данных. При этом должна сохраняться полная конфиденциальность данных.

Гомоморфное шифрование может производить вычисления, взаимодействуя с пакетами данных без ключа шифрования. Ключ будет оставаться только у собеседников.

В самой компании Facebook отметили, что о внедрении подобной технологии в WhatsApp говорить пока рано. Если вся задумка обретёт жизнь, то пользователи смогут видеть рекламные объявления с вещами, которые они упоминали в переписках.