WhatsApp перестанет работать на старых iPhone

В последней бета-версии WhatsApp нашли данные о том, что приложение не будет работать на iOS 9 и ниже. Таким образом, iPhone 4 и iPhone 4S скоро могут остаться без мессенджера.

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9.



The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

Официально эту информацию в Facebook пока не подтвердили. Сейчас мессенджер работает на iOS 9, что подтверждается официальным FAQ. Скорее всего, переход состоится до конца текущего года.

При этом отметим, что на Android наблюдается аналогичная ситуация. Программа уже не работает на Android 4.0.3, так что скоро наверняка «под нож» пойдут и более новые версии, которые уже не актуальные для разработчиков.

Таким образом, компании стимулируют переход на более новые ОС и устройства, а также, фактически, заставляют пользователей покупать всё более новое железо.