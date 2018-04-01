WhatsApp перестанет работать на многих смартфонах с 1 февраля

WhatsApp еще раз напоминает, что совсем скоро прекращает поддержку смартфонов на старых ОС.

Популярный мессенджер перестает работать с прошивками старше Android 4.0.3. Также изменения не обошли стороной и iOS. Приложение будет доступно только пользователем с iOS 9 и выше. Отключение произойдет 1 февраля 2020 года, но некоторые функции для этих операционных систем могут перестать работать уже сейчас.

Сегодня WhatsApp уже потеряли все смартфоны, работающие на Windows Phone. Ранее компания Microsoft порекомендовала переключиться на iOS или Android.