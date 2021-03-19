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Новости

WhatsApp перестанет работать на многих iPhone

Компания Facebook прекращает поддерживать WhatsApp на смартфонах Apple со старой операционной системой. Сообщается, что мессенджер будет работать на iOS 10 и более новых версиях системы. Таким образом, iPhone 4S больше не планируют поддерживать.

А вот на Android ничего не изменилось — там минимальной версией остаётся Android 4.0.3. Таким образом, многие пользователи ничего не потеряют при обновлении.

Отметим, что с мая вступают в силу новые правила WhatsApp, касающиеся приватности данных и так далее. Это вызвало шквал возмущения со стороны пользователей.

А вот в Научно-техническом центре (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» открыто заявили, что новые правила повшают риск слежки за пользователями со стороны американских спецслужб.

Там заявляют, что WhatsApp и Facebook являются американскими компаниями и подчиняются законам США. Но есть, они предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования.

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Источник:
Twitter, Главный радиочастотный центр
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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