WhatsApp перестанет работать на многих iPhone

Компания Facebook прекращает поддерживать WhatsApp на смартфонах Apple со старой операционной системой. Сообщается, что мессенджер будет работать на iOS 10 и более новых версиях системы. Таким образом, iPhone 4S больше не планируют поддерживать.

WhatsApp Messenger for iOS 2.21.50 is available now on the App Store.

• It drops the iOS 9 support.

• The new archive is not available yet. https://t.co/cFKMpctZRH — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 15, 2021

А вот на Android ничего не изменилось — там минимальной версией остаётся Android 4.0.3. Таким образом, многие пользователи ничего не потеряют при обновлении.

Отметим, что с мая вступают в силу новые правила WhatsApp, касающиеся приватности данных и так далее. Это вызвало шквал возмущения со стороны пользователей.

А вот в Научно-техническом центре (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» открыто заявили, что новые правила повшают риск слежки за пользователями со стороны американских спецслужб.

Там заявляют, что WhatsApp и Facebook являются американскими компаниями и подчиняются законам США. Но есть, они предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования.