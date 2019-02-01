WhatsApp перестал работать на смартфонах с старыми ОС

Сегодня настал тот самый день «X» для пользователей мессенджера WhatsApp и смартфонов со старыми ОС.

Как и сообщалось ранее, с 1 февраля популярный мессенджер перестает работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем. Для iPhone эту категорию составляют iOS 8 и ниже, для Android — версии 2.3.7 и ниже. Чтобы возобновить работу WhatsApp пользователям придётся переходить на более «свежие» прошивки — минимум iOS 9 и Android 4.0.3.

Созданные учетные записи по-прежнему можно использовать через WhatsApp Web. Но для этого все равно придётся взять где-то смартфон, чтобы отсканировать QR-код для входа.