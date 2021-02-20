WhatsApp обновляет политику конфиденциальности

В начале января представители WhatsApp заявили, что все обладатели приложения или те, кто хочет в дальнейшем им пользоваться, обязаны согласится на обновленную политику конфиденциальности. Такое принуждение многим не понравилось и они сразу же начали мигрировать в другие мессенджеры. Это вынудило создателей пойти на попятную, и теперь, новые правила вступают в силу не с 8 февраля, а с 15 мая.

Так что же заставило пользователей уйти с популярного мессенджера? В основном, это касается передачи личных данных пользователя с мессенджера в Facebook. Если раньше это были в основном интересы пользователей, то сейчас к ним добавятся еще и данные о платежах и транзакциях. Сделано это естественно для того, чтобы лучше подбирать для вас рекламу. Так что же произойдет с теми, кто не согласится с новой политикой конфиденциальности?

Из официальных источников стало известно, что отказавшиеся от новых условий политики конфиденциальности, будут иметь возможность получать текстовые и голосовые сообщения. А вот читать, отправлять и совершать исходящие вызовы, у них не будет возможности. Более того, такие учетные записи попадают под категорию “Неактивные” и в течение 120 дней будут заблокированы.