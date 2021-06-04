WhatsApp появится на iPad и будет поддерживать до 4 устройств

Ресурс WABetaInfo сообщает, что скоро приложение WhatsApp от компании Facebook получит поддержку чатов на четырёх устройствах, а также выйдет на iPad. Это подтвердили гендиректор Facebook Марк Цукерберг и глава WhatsApp Уилл Кэткарт.

Как отмечается, функция сопряжения будет независимой. Иначе говоря, если основной телефон потеряет доступ к сети, выключится или выйдет из зоны связи, продолжить переписку можно будет на другом. К слову, в WhatsApp Web требуется активное соединение.

Это была сложная техническая задача — заставить все ваши сообщения и контент должным образом синхронизироваться между устройствами, даже если аккумулятор вашего телефона разрядился, но мы решили эту проблему. Представители Facebook

Как ожидается, бета-версия выйдет уже летом, а релизная — до конца года. Что касается версии приложения для iPad, то дата его выхода не уточняется. Возможно, она появится одновременно с «синхронизированной» версией.

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