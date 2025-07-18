WhatsApp могут заблокировать в России

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий признанной в России экстремистской компании Meta, с «очень большой долей вероятности» попадёт в разрабатываемый правительством список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

По словам депутата, на уход WhatsApp стоит начинать готовиться уже сейчас. Горелкин уточнил, что мессенджером ежедневно пользуются около 68% граждан России, а Telegram занимает второе место с охватом в 55%.

Он добавил, что в случае ухода WhatsApp его долю на российском рынке может занять «национальный мессенджер», однако подробностей о проекте не привёл.

Горелкин также высказался о Telegram, отметив, что несмотря на формальную регистрацию в Британских Виргинских островах, компания Павла Дурова ведёт деятельность из ОАЭ — страны, дружественной России. По мнению депутата, если Telegram продолжит соблюдать российское законодательство, то в список ограничений он не попадёт.