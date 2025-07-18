Новости

WhatsApp могут заблокировать в России

Его место может занять «национальный мессенджер».
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:14

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий признанной в России экстремистской компании Meta, с «очень большой долей вероятности» попадёт в разрабатываемый правительством список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

По словам депутата, на уход WhatsApp стоит начинать готовиться уже сейчас. Горелкин уточнил, что мессенджером ежедневно пользуются около 68% граждан России, а Telegram занимает второе место с охватом в 55%.

Он добавил, что в случае ухода WhatsApp его долю на российском рынке может занять «национальный мессенджер», однако подробностей о проекте не привёл.

Горелкин также высказался о Telegram, отметив, что несмотря на формальную регистрацию в Британских Виргинских островах, компания Павла Дурова ведёт деятельность из ОАЭ — страны, дружественной России. По мнению депутата, если Telegram продолжит соблюдать российское законодательство, то в список ограничений он не попадёт.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Источник
Кого будут штрафовать за VPN и поиск информации в интернете, рассказали в Совфеде
Россиян могут начать штрафовать за поиск информации в интернете
Бесплатный Wi-Fi вместо связи: регионы запускают публичные точки доступа
В России ограничат хаотичные отключения интернета и упростят работу операторов
Ноутбук Inferit Mercury включен в реестр отечественной продукции Минпромторга
Благовещенск первым в России ввёл полный запрет на электросамокаты
Российский школьник попал в розыск Интерпола за оскорбления в Brawl Stars
YouTube не отключал рекламу россиянам с VPN: письмо касалось таргетинга, а не блокировки
YouTube отключил рекламу для россиян по всему миру — доходы блогеров обнулились
Genshin Impact и Honkai: Star Rail запретят в России? Роскачество проверит игры
WhatsApp перестал работать на миллионах старых iPhone с 1 июня
WhatsApp спустя 15 лет выпустил приложение для iPad

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK