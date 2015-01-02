WhatsApp меняет условия для пользователей и требует их принятия

Разработчики мессенджера WhatsApp обновили информацию о новых условиях для пользователей. Теперь политика конфиденциальности и требования к пользователям изменились. Причём если не принимать их, то можно остаться без связи.

Изменения выглядят так:

Дополнительная информация о том, как мы обрабатываем ваши данные. В наших обновлённых Условиях и Политике конфиденциальности предоставлено больше информации о наших обязательствах по обеспечению конфиденциальности и о том, как мы обрабатываем ваши данные. Например, мы добавили больше информации о новых функциях и возможностях продуктов, о том, как мы обрабатываем ваши данные для обеспечения безопасности, защищённости и целостности, и включили больше прямых ссылок на настройки пользователя, статьи Справочного центра и способы управления вашей информацией.

Улучшение взаимодействия с компаниями. Многие компании используют WhatsApp для взаимодействия со своими клиентами. Мы сотрудничаем с компаниями, которые используют Facebook или услуги третьих лиц, чтобы помочь им хранить сообщения и лучше управлять взаимодействием с вами в WhatsApp.

Упрощение связи. Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp сотрудничает с Facebook, предоставляя функциональные возможности и обеспечивая интеграцию в рамках семейства приложений и продуктов Facebook.

Принять условия нужно до 8 февраля. Судя по описанию, компания Facebook хочет всё-таки объединить WhatsApp и Messenger.