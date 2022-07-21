WhatsApp запустил функцию переноса данных c Android на iOS и наоборот

Мессенджер WhatsApp запустил долгожданную функцию по миграции (переноса) аккаунта с Android на iOS. Тестирование длилось несколько месяцев. В 2021 году WhatsApp позволил переносить данные с iOS на смартфоны Samsung.

Для переноса аккаунта, фото профиля, индивидуальных и групповых чатов, медиафайлов и настроек на устройства должны быть установлены Android 5.0 или новее и iOS 15.5 или новее. Если информация переносится с Android-смартфона, то на него нужно установить приложение «Перенос на iOS», а iPhone должен быть сброшен до заводских настроек.

Пользователи по-прежнему не смогут перенести историю звонков или отображаемое имя в аккаунте. Информация, которую удалось перенести, останется и на Android тоже. Более подробно о процедуре можно прочитать в справочных материалах WhatsApp.

Несмотря на внедрение новых функций, мессенджер WhatsApp до сих пор сильно отстаёт от своего главного конкурента в лице Telegram.

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