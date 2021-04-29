WhatsApp добавит функцию переноса чатов между Android и iOS

Мессенджер WhatsApp совсем скоро получит функционал по переносу чатов для Android и iOS, что позволит пользователям не терять переписку из-за перехода на другое устройство. Упоминание такой функции появилось в свежей бета-версии приложения под номером 2.21.9.7.

Пока новый инструмент доступен в бете для Android, и по всей видимости Google Диск будет использоваться и дальше для временного хранения переписки. Поэтому не совсем понятна кардинальная разница между резервной копией и нового инструмента.

В ближайшем будущем функционал переноса будет доступен на iOS и Android.