WhatsApp добавят функцию привязанных устройств
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Новости

WhatsApp добавят функцию привязанных устройств

В мессенджере WhatsApp ожидается появление новой функции — использование одного и того же аккаунта на нескольких устройствах — до четырёх включительно. Об этом пишет профильный веб-ресурс WABetaInfo.

В новой версии приложения появится пункт меню Linked Devices («Привязанные устройства»), который позволит привязать к аккаунту другие смартфоны или компьютеры. Такая возможность обеспечит бесшовное переключение между ними. Отметим, что подобное есть и в других мессенджерах, но там привязка производится автоматически.

Также разработчики улучшают поисковую систему в WhatsApp. В частности, там ожидается появление фильтров, которые позволят выбирать контент: фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудио и документы.

На данный момент эти функции тестируются, при этом не уточнятся, когда они появятся хотя бы в публичной бета-версии, не говоря уже о релизе.

Напомним, что ранее сообщалось о других нововведениях в программе. Там были обещаны функции обмена стикерами между пользователями, а также тёмная тема для веб-версии. А при групповых звонках можно будет развернуть видео на полный экран.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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