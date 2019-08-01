WhatsApp получит крупное обновление
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Новости

WhatsApp получит крупное обновление

Разработчики WhatsApp порадовали пользователей новостями о нововведениях. Кстати, их будет сразу несколько, чего давно не наблюдалось. Ожидается, что все они станут доступны через несколько недель. Это не слухи, ведь данная информация уже подтверждена на официальном сайте.

Итак, в самое ближайшее время все пользователи этого приложения получат возможность обмениваться анимированными стикерами, что явно их порадует. Также ожидаем появления поддержки QR-кодов. С помощью этой возможности упростится процесс добавления своих знакомы в собственные контакты.

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Изменения коснулись и веб-верии WhatsApp, где появится всеми ожидаемая темная тема. Там же при групповых звонках можно без проблем развернуть картинку с одним из пользователей во весь экран. И последнее улучшение касается устройств, которые работают на KaiOS. Эти пользователи смогут делиться обновлениями, которые будут исчезать спустя сутки.

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