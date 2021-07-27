Вышло переиздание кнопочного телефона Nokia 6310

HMD Global продолжает играть на нотках ностальгии своих фанатов и в этот раз компания представила обновлённый кнопочный телефон Nokia 6310.

Переиздание Nokia 6310 получило цветной 2,8-дюймовый экран, 16 МБ оперативной памяти и 8 МБ флеш-памяти. Есть поддержка двух SIM-карт. Корпус новинки выполнен из качественного пластика в разных цветах.

Из особенностей Nokia 6310 (2021) стоит отметить специальный режим для слабовидящих людей. После его включения шрифт букв заметно увеличится, а каждый пункт меню будет показываться одной большой иконкой.

Также телефон умеет запускать FM-приёмник без подключения дополнительного оборудования или наушников. Заявленное время автономной работы на одном заряде – до 3 недель.

Nokia 6310 доступна в России для предзаказа за 4 490 рублей.