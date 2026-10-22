Яндекс Пэй восстановил основные функции после атак БПЛА на ЦОД

Яндекс Пэй восстановил основные функции сервисов после атак БПЛА на центры обработки данных. Об этом 22 октября сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

В «Яндекс.Сейв» снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту «Пэй», проверять баланс. По словам Пирогова, все важные функции работают стабильно.

Восстановлены оформление карты «Пэй», заказ и активация пластиковых карт и платёжных стикеров. Оплата по QR-коду снова работает на кассах и в приложениях магазинов-партнёров, а функции оплаты и переводов вернулись ещё на прошлой неделе.

По словам Пирогова, оплата картой «Супер Сплита» восстанавливается постепенно: сейчас она работает у миллионов пользователей, остальным её обещают вернуть вскоре. Покупки уже можно оплачивать частями, например, на «Маркете». Компания вместе с партнёрами работает над возвращением такой возможности везде.