Яндекс Пэй восстановил основные функции после атак на ЦОД
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Яндекс Пэй восстановил основные функции после атак БПЛА на ЦОД

Оплата картой «Супер Сплита» пока доступна не всем пользователям Яндекс Пэй.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:57
Яндекс Пэй восстановил основные функции после атак БПЛА на ЦОД

Яндекс Пэй восстановил основные функции сервисов после атак БПЛА на центры обработки данных. Об этом 22 октября сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

В «Яндекс.Сейв» снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту «Пэй», проверять баланс. По словам Пирогова, все важные функции работают стабильно.

Восстановлены оформление карты «Пэй», заказ и активация пластиковых карт и платёжных стикеров. Оплата по QR-коду снова работает на кассах и в приложениях магазинов-партнёров, а функции оплаты и переводов вернулись ещё на прошлой неделе.

По словам Пирогова, оплата картой «Супер Сплита» восстанавливается постепенно: сейчас она работает у миллионов пользователей, остальным её обещают вернуть вскоре. Покупки уже можно оплачивать частями, например, на «Маркете». Компания вместе с партнёрами работает над возвращением такой возможности везде.

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